Algérie: Pour un tourisme basé sur la réalisation des objectifs du développement global

Alger — Le ministre du tourisme et de l'artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a appelé mardi à Alger à l'adoption de programmes visant la promotion du tourisme en Algérie dans le cadre d'une approche basée sur la réalisation des objectifs du développement global".

Le ministre a fait savoir que les assises régionales sur le tourisme constituaient une opportunité pour mettre l'accent objectivement sur tout avantage et inconvénient concernant le Schéma directeur d'aménagement touristique horizon 2030 (SDAT 2030) en vue de rattraper les insuffisances enregistrées et d'élaborer des plans et des programmes visant la promotion du tourisme en Algérie dans le cadre d'une " approche prospective basée sur la réalisation des objectif du développement global".

Dans une allocution prononcée lors de cette rencontre consacrée à la région Centre pour l'évaluation du SDAT 2030, le ministre a affirmé que ce schéma représentait le cadre stratégique et référentiel de la politique touristique algérienne, lequel s'inscrit, également, dans le cadre du plan national de l'aménagement du territoire 2030.

Aussi, cette réunion s'inscrit dans le cadre des rencontres tenues récemment à Constantine et à Ouargla mais aussi celle qui sera organisées à Tlemcen le 15 novembre en préparation de la tenue des assises nationales sur le Tourisme prévues les 12 et 13 décembre.

Selon le ministre "ce plan a été évalué entre 2008 et 2015 dans le but de trouver la base nécessaire pour la relance du tourisme en Algérie tandis que la deuxième évaluation a été engagée en 2015 et se poursuivra jusqu'en 2030", ajoutant que ce schéma avait été conçu pour la consécration et l'activation les mécanismes programmés afin de créer une destination touristique algérienne.

M.Benmessaoud a fait savoir, à ce propos, que le même plan portait sur cinq (05) mécanismes visant "la valorisation et la promotion de la destination touristique et l'amélioration de la qualité touristique tout en promouvant les pôles touristiques et encourageant l'investissement dans le cadre du partenariat public-privé (PPP) outre la promotion d'une économie alternative aux hydrocarbures".

Soulignant l'importance du secteur en termes de création de richesses et d'emplois, le ministre a indiqué qu'à ce jour, 820 projets touristiques étaient en cours de réalisation, d'une capacité de 120.000 lits et à même de créer 60.000 emplois.

Les travaux de ces rencontres se sont déroulés en 3 ateliers de travail pour examiner la possibilité de réaliser une nouvelle destination touristique de qualité, ériger le tourisme en facteur de développement à forte valeur ajoutée, et prospecter les perspectives du tourisme et de l'artisanat.

A ce titre, les participants à ces ateliers ont souligné la nécessaire valorisation de la destination touristique Algérie, du développement de l'attractivité et de la compétitivité et de l'association des différents secteurs et entreprises à travers les accords conclus en la matière, ainsi que de la révision, l'actualisation et l'adaptation de l'arsenal juridique aux nouvelles réalités du domaine du tourisme et de l'artisanat, en sus de la recherche d'une complémentarité entre le tourisme, l'artisanat et l'encouragement des associations activant dans le domaine de l'amélioration et de la promotion de la destination touristique.

Les recommandations de ces ateliers, à inscrire dans le document final qui sera présenté lors des travaux des prochaines assises nationales, ont mis en avant la nécessité de promouvoir l'artisanat en facteur de valorisation de la destination touristique du pays, consacrer des espaces au niveau des aéroports et des hôtels dédiés au développement et à la promotion du tourisme local et thermal tout en améliorant la qualité des prestations.

En outre, ces recommandations ont mis l'accent sur la nécessité d'encourager le tourisme d'affaires, de diversifier les produits touristiques au niveau local et d'aplanir les difficultés de réalisation des projets d'investissement à travers l'aménagement des zones d'expansion touristiques pour les mettre à la disposition des investisseurs et de redynamiser le partenariat avec les parties concernées, et ce pour encourager le tourisme de montage.

Les participants à ces ateliers ont relevé, également, l'impératif de travailler de concert avec les différents secteurs concernés, afin de développer les territoires dans le cadre du tourisme durable et promouvoir les différents types de tourisme en se souciant de la préservation des ressources naturelles aux futures générations, de l'équilibre des territoires et du renforcement de l'artisanat.