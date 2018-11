Algérie: La Bataille d'Alger projetée à Paris dans le cadre du 90e anniversaire d'Ennio Morricone

Paris — Le célèbre film de Gillo Pontecorvo, la Bataille d'Alger, sera projeté à Paris à l'occasion du 90e anniversaire de l'un des plus grands musiciens de cinéma Ennio Morricone qui dirigera le 23 novembre l'Orchestre symphonique national tchèque ainsi qu'un choeur composé de plus de 75 chanteurs.

Ce concert, qui se déroulera à l'AccorHotels Arena de Bercy, reprendra ces plus grandes musiques de film au terme de la tournée "60 Years of Music World Tour", a-t-on appris mardi des organisateurs.

Globalement, la manifestation se décline en une Masterclass, une programmation dédiée (à la Cinémathèque), un concert à Bercy et la parution d'un livre dont il est l'auteur (Ma musique, ma vie : à la recherche de ce son).

Le livre, paru le 18 octobre dernier, résulte de trois années d'entretiens entre Ennio Morricone et le compositeur Alessandro De Rosa. Ce sont trois années d'échanges "passionnés" au fil desquels émerge la trame d'une autobiographie unique en son genre, selon les organisateurs.

Dans le cadre de l'exposition "Il était une fois Sergio Leone" à la Cinémathèque française, une programmation de certains des films pour lesquelles il a écrit la musique sont projetés du 21 au 26 novembre, avec une rencontre prévue le 22 novembre.

Outre la Bataille d'Alger, les films projetés sont A l'aube du cinquième jour (Giuliano Montaldo), La Chose (John Carpenter), Mission (Roland Joffé), Quatre mouches de velours gris (Dario Argento), Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon (Elio Petri), Queimada (Gillo Pontecorvo), Colorado (Sergio Sollima), Chi L'ha Vista Morire ? (Aldo Lado), Sacco et Vanzetti (Giuliano Montaldo), Le trio infernal (Francis Girod) et La tarentule au ventre noir (Paolo Cavara).

Ennio Morricone, né le 10 novembre 1928 à Rome, est un compositeur, producteur et chef d'orchestre italien. Il a composé la musique de plus de 500 films et programmes télévisés, et vendu plus de 70 millions de disques dans le monde tous genres confondus.

Durant sa carrière, il a reçu plusieurs récompenses émanant de l'Academy Awards, British Academy Film Awards, Golden Globe Awards, Grammy Awards et Nastrod'Argento.

En 2010, il reçoit le prix Polar Music.

Le 26 février 2016, il a obtenu son étoile sur le Hollywood Walk of Fame (2 574e étoile) et quelques jours plus tard, Il remporte l'Oscar de la meilleure musique de film pour Les Huit Salopards. Il devient ainsi, à l'âge de 87 ans, le plus vieux récipiendaire de toute l'histoire des Oscars.