Algérie: Algérie-USA - L'importance de la coopération culturelle entre les deux pays soulignée

Setif — L'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en Algérie, John Desrocher, a souligné mardi à Sétif l'importance des relations de coopération culturelle entre son pays et l'Algérie.

Dans une brève déclaration à la presse au terme de sa visite au musée public national de Sétif, où il a inauguré le projet du "Fonds de l'ambassadeur" de restauration et nettoyage de mosaïques (opération conduite par l'expert américain Michael Morris), le diplomate américain a souligné que le Fonds de l'ambassadeur pour la préservation culturelle a accordé des subventions aux deux musées de Sétif et Constantine et à plus de 1000 projets à travers le monde dans ce domaine.

Il a rappelé la visite effectuée l'année passée par l'expert américain en mosaïques Michael Morris qui avait formé des cadres des musées de Sétif, de Constantine et d'Annaba aux techniques modernes de préservation des mosaïques.

L'ambassadeur a qualifié d' "importante" sa visite au musée de Sétif qui a permis de "connaître la civilisation" de la région et s'est dit "satisfait" de la coopération entre les deux pays et du soutien accordé par son pays à la préservation du patrimoine culturel en Algérie et dans la région par le biais du Fonds de l'ambassadeur.

Auparavant, le diplomate américain a visité les divers pavillons du musée et a reçu des explications apportées par la directrice de l'établissement, Mme Chadia Khelfallah sur l'histoire de la région de Sétif et ses sites archéologiques datant de plus de 3 millions d'années.

Durant sa visite de deux jours dans la wilaya, l'ambassadeur devra se rendre au siège du club de l'ES Sétif et déposer une gerbe de fleurs sur le monument dressé à la mémoire de Saâl Bouzid, premier martyr des manifestations du 8 mai 1945 à Sétif.

Le projet du Fonds de l'ambassadeur à la préservation du patrimoine culturel a été lancé l'année passée à Sétif dans son volet théorique avec la formation de 16 employés spécialisés en archéologie aux techniques de restauration des mosaïques par l'expert Michael Morris. Le volet pratique du projet est programmé en 2019 sous la direction du même expert.

Selon le chargé de communication à l'ambassade USA en Algérie, Hicham Melaksou, le Fonds de l'ambassadeur à la préservation du patrimoine culturel soutient, entre autres, la protection des sites et pièces archéologiques et autres expressions culturelles traditionnelles dans plus de 100 pays.

Ce Fonds a ainsi accordé, selon la même source, 17.473 dollars à la restauration de la mosaïque de la romaine à Cherchell, 17.550 dollars à la sauvegarde de plus de 1000 manuscrits de la zaouïa Ali Benamor de Tolga (Biskra) et plus de 39.000 dollars pour la restauration de la basilique Saint-Augustin à Annaba.