Maroc: Le Maroc au coeur d'un grand scandale de piratage ayant visé des personnalités américaines

Migration, cyberterrorisme et extrémisme, sous la loupe Plus »

Les courriels piratés de Broidy ont fait l'objet de fuites dans la presse américaine poussant le donateur républicain à poursuivre en justice le Qatar, et accusant en particulier Benomar de "faire partie d'un réseau d'agents non divulgués" du Qatar à Washington.

Jamal Benomar, qui avait servi comme conseiller de Ban Ki-moon au Yémen, a été accusé mars dernier d'avoir participé à une vaste affaire de piratage orchestrée par le Qatar ayant visé, entre autres, le collecteur de fonds du président Trump, Elliott Broidy, un ancien responsable de la CIA et un membre actif du parti démocrate. Cette campagne d'espionnage a ciblé également des centaines de personnalités dans plusieurs pays y compris des militants syriens de droits de l'Homme et des figures du football égyptien.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.