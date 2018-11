Algérie: L'Algérie a recouvré son indépendance grâce à la lutte armée et aux sacrifices consentis par son peuple

Le Maroc propose officiellement à l'Algérie un « dialogue direct et franc » pour «… Plus »

Dans ce sens, M. Joao Ernesto dos Santos s'est enquis des capacités consacrées par l'Algérie pour la prise en charge des invalides de guerre à travers le centre de repos pour moudjahidine à Bou Haroun (Tipasa), officiellement ouvert en 2008 d'une capacité de 60 lits et doté de cliniques spécialisées en phytothérapie, en psychologie et en neurologie.

"C'est grâce à la Révolution et à la lutte armée que l'Algérie a recouvré son indépendance" a-t-il soutenu, ajoutant que "la prospérité et le bien-être ne peuvent se concrétiser sans sacrifice et résistance".

Tipasa — Le ministre angolais des anciens combattants et vétérans de la Patrie, Joao Ernesto dos Santos a affirmé mardi depuis Tipasa que l'Algérie avait recouvré son indépendance grâce à la lutte armée et aux sacrifices consentis par son peuple.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.