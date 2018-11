Algérie: Batna - Un public nombreux à l'ouverture du Salon de la production nationale des Aurès

Le Maroc propose officiellement à l'Algérie un « dialogue direct et franc » pour «… Plus »

Cette manifestation de cinq jours a pour but de promouvoir le produit national notamment dans la wilaya de Batna qui a connu ces dernières années l'émergence de plusieurs entreprises de production de statut privé, selon le directeur de la chambre de commerce et d'industrie Aurès, Mabrouk Bezzaz.

Le Salon, édition 2018 a été marqué par une forte participation de la filière montage de véhicules représentée par la filiale Global Group avec Hyundai de montage de véhicules lourds, bus et camions et Kia Algérie, spécialisée dans le montage des véhicules légers, a-t-on constaté.

Les différentes stands notamment celui de " Kia Algérie" de l'Usine Gloviz-Kia d'assemblage des véhicules de Batna a constitué "l'attraction" du public, nombreux à scruter les modèles de véhicules exposés au cours de cette manifestation inauguré, par le wali, Abdelkhlek Sayouda qui a rappelé"les multiples facilitations" mise en place par l'Etat au profit des investisseurs pour encourager et promouvoir la production locale et par ricochet booster l'économie nationale.

