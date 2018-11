Maroc: MEDays - Le président du Burkina invité d'honneur

Les angles principaux de réflexion, d’échange et de débat du Forum MEDays 2018 porteront sur l’intégration régionale et continentale, les défis sécuritaires en Afrique, les nouvelles dynamiques de coopération, et les enjeux économiques et diplomatiques face aux disruptions de l’ordre international. Les nouveaux modèles de développement pour le Maroc seront abordés dans le cadre d’un environnement régional africain en pleine transformation à travers la récente signature de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECA) mais aussi les discussions d’adhésion du Maroc à la CEDEAO.

Près de 150 intervenants de très haut niveau - Chefs d’États et de Gouvernements, ministres, responsables politiques, Prix Nobels, chefs d’entreprises, dirigeants d’organisations internationales, experts et représentants de la société civile - prendront également part à cette 11e édition, placée sous le thème « A l’ère de la disruption: bâtir de nouveaux paradigmes », pour échanger sur les questions prioritaires de l’agenda international, aux côtés de 3.000 participants.

