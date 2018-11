Ile Maurice: Von Mally - «Si la MBC va à l'encontre de sa propre réglementation, elle est dans l'illégalité»

Autre point abordé lors de ce point de presse : le manque d'équipement auquel font face les pompiers de la caserne de Port-Mathurin. Le leader du MR a affirmé que les soldats de feu n'ont ni appareils permettant de respirer lors des opérations ni extincteurs en bon état. «S'il y a un incendie, que va-t-il se passer ? Comment pourront-ils affronter un feu dans ces conditions ?», a-t-il demandé. Il a rappelé que récemment, un incendie s'était déclaré dans une station-service et que suivant celui-ci plusieurs annonces ont été faites. En vain. «Nou pa anvi 'wise after the event' mé 'wise before the event'.»

Le MR a fait une plainte officielle à l'Independent Broadcasting Authority (IBA). Selon le Minority Leader à l'Assemblée régionale, la MBC devrait fonctionner selon la MBC Act. «Si elle va à l'encontre de sa propre réglementation c'est qu'elle est tombée dans l'illégalité»,a déclaré Nicolas Von Mally. Par la suite, il a remis à la presse une copie de la correspondance qu'il a envoyée à l'IBA. Il a précisé que son parti représente 42 % de l'électorat rodriguais et que du coup, la MBC boycotte cette partie de la population. Lorsqu'il recevra une réponse de l'IBA, le Minority Leader compte servir une mise en demeure à la compagnie de télévision nationale et porter l'affaire en cour.

