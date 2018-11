Ile Maurice: Non-respect des conditions de remise en liberté - Vishal Shibchurn quitte la cour en homme libre

Me Neelkanth Dulloo, l'avocat du suspect, a lancé un appel à l'Attorney General pour réintroduire le concept de Police Bail. «Sa case-la inn démontré zordi ki bisin éna enn réform fondamantal dan séki konsern Bail and Remand akoz li ti enn case fit and proper. Lapolis mem ti kapav pran décision les li alé lor parol. É si zamé bisin li lor enn provisional charge ti ava fer li vini démin», a soutenu l'homme de loi. De poursuivre, «mo démann Attorney General réintrodwir consep 'Police Bail'. Koumsa kan éna bann case kot éna 'mere apprehension' péna pou vinn blok lakour ek involve boukou résours dan vid pou trouv enn solision ki normalman lapolis kapav éna».

Il a dû payer une caution de Rs 5 000 et signer une reconnaissance de dette de Rs 50 000. Vishal Shibchurn qui a été arrêté hier, car il n'a pas respecté les conditions de sa remise en liberté a comparu devant la Bail and Remand Court ce mercredi 7 novembre.

