Tunisie: La «remontada» du siècle !

C'est qu'Al Ahly du Caire n'est que l'ombre de lui-même. Vendredi dernier, la formation cairote s'est montrée si modeste qu'elle était incapable de créer la moindre occasion tout au long de la première demi-heure de jeu. Walid Azaro et ses camarades de l'attaque étaient si inefficaces que l'arbitre du match, l'Algérien Mehdi Abid Charef, leur a accordé un penalty imaginaire. Et comme cela n'était pas suffisant pour qu'Al Ahly puisse prendre le large, il leur en a offert un deuxième malgré l'avis contraire de la VAR.

Pour Mehdi Abid Charef, VAR ou pas VAR, il fallait servir ses maîtres. Et il a bien réussi son coup. En témoigne le score de la finale aller (3-1).

Un mental à toute épreuve...

Face à la mascarade arbitrale et toutes les autres formes de provocation et de déconcentration, les « Sang et Or » ont fait preuve d'un mental à toute épreuve. Cela a commencé dès l'entrée au stade. Le bus de la délégation espérantiste est resté à l'arrêt pendant un peu plus d'une vingtaine de minutes sans raison valable. Le but de la manœuvre était clair : priver les joueurs de l'Espérance du temps nécessaire pour les échauffements et, surtout, les provoquer avant de pénétrer dans l'enceinte du stade afin de les déstabiliser mentalement.

La suite du programme, nous la connaissons tous : deux penalties imaginaires et deux cartons suspensifs en prévision de la finale retour à l'encontre de Chamseddine Dhaouadi et Franck Kom. Il a fait fort Mehdi Abid Charef !

Malgré tous leurs efforts, les Ahlaouis, appuyés par un arbitre soudoyé, n'ont pas réussi à déstabiliser les hommes de Mouîne Chaâbani.

Les Ahlaouis rêvaient sans doute d'une large victoire comme celle obtenue en 2010 par TP Mazembe sur le score de 5-0 en finale aller de la C1 africaine. Sauf que les « Sang et Or » ont tenu bon vendredi dernier et ont réussi à minimiser les dégâts.

Et c'est cette force mentale que nous voulons retrouver chez Khalil Chammam et ses camarades ce vendredi soir, à l'occasion de la finale retour.

La « remontada » est possible face à un Ahly du Caire qui n'est que l'ombre de lui-même. Remporter une victoire avec un écart de deux buts est largement dans les cordes des Espérantistes.

Pour y parvenir, il est impératif de tourner la page de la finale aller, laisser à côté tout ce qui est extra-sportif et se concentrer seulement sur son sujet.

Laissons les Ahlaouis faire leur manège habituel. Car ça ne sert à rien d'entrer dans leur jeu macabre de désinformation. De toute manière, miser sur l'extra-sportif dans la perspective de déstabiliser l'adversaire a été toujours une manière de procéder des clubs égyptiens, Al Ahly du Caire en particuliuer. Suivre les Ahlaouis dans leur sordide manège, c'est tomber si bas. Et franchement, il est temps que ce genre de pratiques cesse.

Il est temps que la CAF et les clubs égyptiens changent d'attitude en misant sur le sportif et non sur l'extra-sportif. Désigner un arbitre maison, bloquer le bus transportant l'équipe adverse pendant un temps à l'entrée du stade et tout ce qui suit est franchement une attitude d'un temps révolu. Aux « Sang et Or » de donner à la CAF d'Ahmad Ahmad et à Al Ahly de Walid Azaro une véritable leçon de football.