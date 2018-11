Tunisie: Entre classiques et nouvelles productions

Une section qui vient souligner le rôle des Jcc comme plateforme de découverte et lieu de rencontre des talents arabes et africains, toutes générations confondues, mais, également, leur engagement militant en faveur de tous les justes combats.

Le public pourra ainsi s'ouvrir sur le cinéma irakien, qui connaît un blocus culturel depuis une décennie, à travers la (re)découverte de 18 films (essentiellement au cinéma l'Africa) alliant des classiques et autres récentes productions.

Autre pays invité d'honneur : le Sénégal. Un choix qui a été, par ailleurs, fortement salué et qui vient souligner le rôle important qu'a joué la cinématographie de ce pays dans la fondation même du festival. Rappelons que le premier Tanit d'Or de l'histoire des Jcc a été attribué en 1966 à Sembene Ousmane pour «La Noire de... » et que ce cinéaste était aussi le compagnon de route de Tahar Cheriaâ, fondateur des Jcc. 14 films à (re)voir dans cette section, dont une grande majorité est accueillie par la salle Le Mondial à Tunis. La culture sénégalaise est représentée aussi par le Ballet national du Sénégal dans le cadre des activités événementielles du festival.

Le focus sur le cinéma brésilien propose une sélection alléchante de 11 films. Le public pourra, ainsi, se faire sa petite idée sur l'évolution de la cinématographie brésilienne et ses différents aspects. On cite, entre autres, le fameux «Central do Brasil» de Walter Salles produit en 1998 et qui a reçu l'Ours d'or du festival international du film de Berlin. A (re)voir absolument! A ne pas rater, également, «Aquarius» de Kleber Mendoça Filho produit en 2016 et projeté, la même année, au Festival de Cannes dans le cadre de la compétition officielle. Les cinéphiles auront l'occasion de découvrir «Cinema Novo», un essai filmique, politique et poétique qui évoque les grands films du mouvement cinématographique brésilien Cinema Novo. De nombreuses interviews des réalisateurs Nelson : Pereira dos Santos, Glauber Rocha, Leon Hirszman, Joaquim Pedro de Andrade, Ruy Guerra, Walter Lima Jr ou encore Paulo César Saraceni. Le cinéma indien sera présent avec 8 films.