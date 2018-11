Tunisie: La guerre contre l'extrémisme un interminable combat

Traitant à la base la question de l'émergence du phénomène de l'extrémisme religieux en Tunisie, le film évoque également les questions de l'identité tunisienne, du conflit entre les takfiristes et les modernistes. Le réalisateur livre, à travers le cours de l'histoire et les personnages choisis, quelques aspects de l'image de cette Tunisie post-révolutionnaire. Cela dit, le film trébuche dans les raisons de ce fléau, à savoir les conflits familiaux et le manque de communication entre les parents et leurs enfants, ce qui fait de ces derniers une proie facile aux réseaux d'endoctrinement religieux et aux mouvements terroristes.

Le réalisateur revient à travers cette histoire aux trois premières années après le 14 janvier 2011 marquées par la montée de la pensée obscurantiste qui s'est reflétée, notamment dans la nouvelle attitude vestimentaire de plusieurs femmes (le voile et le niqab), la fermeture parfois sans raisons convaincantes de plusieurs espaces d'art et de culture, ainsi que des bars.

Au fil des événements, il découvre que son fils Marouane militait au sein d'une organisation salafiste et décide de mener son enquête pour identifier les personnes qui l'ont endoctriné. Peu à peu, il en vient à douter des circonstances de sa mort. Finalement, il parvient à comprendre les raisons de sa radicalisation et à identifier les personnes qui l'ont endoctriné. Décidé par la suite à rentrer en France, il fut assassiné à l'aéroport au moment où il lisait un livre sur l'extrémisme religieux.

