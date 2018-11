Tunisie: Premières journées du roman portugais à la Maison du roman

La deuxième journée dédiée à la littérature portugaise sera consacrée à une rencontre autour de José Saramago, vu par les lecteurs tunisiens au cours de laquelle Aymen Hassen évoquera Fernando Pessoa en tant que héros dans le roman en partant d'échantillons d'Antonio Tabucchi et José Saramago. A cette occasion, Adel Khedher se penchera sur le parcours littéraire de Saramago alors qu'Abdejelil Arbi évoquera le genre narratif et historique chez cet auteur.

Le conférencier est spécialiste aussi de la littérature brésilienne et portugaise et compte à son actif plusieurs recherches et traductions dont une anthologie arabe de la littérature portugaise contemporaine et des traductions de recueils de poésie portugaise allant de Fernando Pessoa à Nino Judice.

La première conférence programmée à l'ouverture de ces journées le 13 novembre porte sur le thème «Les tendances du roman portugais contemporain» et sera animée par l'universitaire et traducteur tunisien résidant au Portugal Abdejelil Arbi, docteur en littérature comparée, spécialisé dans la littérature arabe d'expression portugaise.

