Tunisie: Quelle stratégie pour Chaâbani ?

Les derniers résultats du club espérantiste provoquent une vague d'optimisme dans les médias qui croient en un possible exploit face à Al Ahly.

Les statistiques sont rassurantes pour les camarades de Chammam. Ils ont gagné tous leurs matches avec des écarts assez intéressants face à des équipes africaines. La dernière demi-finale face à Primeiro Agosto a été une illustration du rendement offensif. Renverser la vapeur face aux Egyptiens est possible. Le retour en forme de Ben Mohamed, Jouini, Chaâlali et Blaïli est présenté comme un atout majeur, tout comme les statistiques des résultats de l'Espérance Sportive de Tunis au Stade de Radès.

Mais l'argument numéro 1 reste le changement de système impulsé par Mouine Chaâbani.

En effet, l'entraîneur espérantiste a réussi à relancer la machine avec un système 4-3-3 flexible en 4-2-3-1. Cela dépend surtout de la position de Bguir qui va remplacer Kom suspendu.

Bguir sera d'un soutien infaillible à Khénissi ou Jouini, complètement rétabli de sa blessure. Le staff technique a déjà quasiment scellé son onze de départ pour la finale retour face à Al Ahly. Neuf joueurs sont assurés d'y être pour la remontée de l'EST : Ben Chrifia, Derbali, Yaâcoubi, Chammam, Ben Mohamed, Coulibaly, Chaâlali, Blaïli, Badri, Khénissi, Bguir, Jouini et Mejri. Chaâbani doit trancher pour trois places

La forme de Badri

Au milieu, cela se jouera entre Coulibaly, Chaâlali, Bguir, Badri et Ben Romdhane. A priori, le retour en forme de Anice Badri et le bel apport offensif de Chaâlali devraient offrir à chacun d'entre eux une place de titulaire. Dans le nouveau système de jeu, basculer à un 3-3-4 peut s'avérer fatal pour les Egyptiens affaiblis sur les côtés après les forfaits de Fathi et Maâloul.

Avec le duo Badri, Derbali et Blaïli en électron libre en soutien à Khenissi ou Jouini, il y a de quoi déstabiliser la défense égyptienne ! En phase défensive, le repli de Coulibaly permettrait à l'EST d'aligner un rideau défensif rigoureux.

Le point majeur reste le renouveau offensif instauré par ce nouveau système. Si Al Ahly avait été aidé dans sa tâche par l'arbitre algérien à l'aller, il aura plus de mal à contenir un schéma de jeu différent. Les protégés de Chaâbani y croient et sont déterminés à réaliser la remontée historique et remporter le trophée continental.

Réponse vendredi soir !

Ajouté le : 07-11-2018