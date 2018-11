Cote d'Ivoire: Musique R'N'B et Afro-Trap - Tiz, le "philosophe" qui met l'amitié et l'amour en ballotage

Déjà, dans l'ombre de ses devanciers tels que Bebi Philip dont il partage le co-arrangement de son single avec le cousin et technicien Abou, Tiz compte représenter le nouveau visage et la nouvelle voix de la variété urbaine ivoirienne. Aussi travaille-t-il à sortir, coup sur coup, 2 autres singles, avec, à la clé, des featurings aussi insoupçonnés qu'inédits.

Le tout, avec une voix fluette qui sied au R'N'B mixé à la sauce Afro-Trap et un jeu de guitare et de piano qui prouvent, à 23 ans, qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années, pour donner force de loi à l'adage.

Évoquant une longue amitié entre une jeune fille et un jeune homme, la déclaration de la flamme amoureuse du second à la première met en péril un équilibre qui paraissait infaillible. C'est cette thématique au cœur du single qui affole la Toile via YouTube et les chaînes musicales et qui vaut à Tiz une popularité anticipée.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.