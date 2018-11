Cote d'Ivoire: Coopération économique - Des Chefs d'entreprises de la région du Grand Est en prospection à Abidjan

Dans la continuité de la visite du vice-Président de la République (Daniel Kablan Duncan) et du ministre des Eaux et Forêts (Alain Richard Donwahi) dans la Région du Grand Est, pour renforcer les liens économiques, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI), a reçu, ce mercredi 7 novembre, à Abidjan Plateau, une mission de prospection de Chefs d'entreprises de la région du Grand Est de la France, conduite par Bruno Roth, président du Comité Lorraine des Conseillers du Commerce Extérieur de la France.

Au nom du président de la Cci-CI, Faman Touré, le premier vice-président de cette institution, Dr Parfait Kouassi a présenté les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire aux opérateurs économiques du Grand Est notamment dans le secteur agricole.

Compte tenu de la capacité industrielle de cette, Dr Parfait Kouassi Parfait a souhaité faire bénéficier au secteur agricole ivoirien l'expertise de cette délégation d'hommes d'affaires composée d'une trentaine de personnes, évoluant dans des domaines comme l'industrie Agro-alimentaire, les Btp, l'industrie électrique et électronique, des bureaux d'études, l'énergie, les télécoms et de la distribution, la santé, la formation etc.

Le président du Comité Lorraine des conseillers du commerce extérieur de la France Bruno, a rappelé la vieille histoire industrielle de son pays et la vitalité économique des entreprises de la région du Grand Est.

Dans la mission d'accompagnement des entreprises de sa région, Il a par conséquent jugé utile leur connexion avec le tissu économique de la Côte d'Ivoire. « La Côte d'Ivoire étant un vieil ami de la France, donc c'est un développement commun », a-t-il soutenu.

Le directeur de l'attraction des investissements au Centre des promotions des investissements en Côte d'Ivoire (Cepici), Carole Versteeg, a indiqué que dans le cadre du Programme national de développement (Pnd), plus de 2623 milliards Fcfa (4,524 milliards Euros) d'investissements ont été agréés par le Cepici.

Concernant l'origine des investissements privés, 33,96% viennent de la Côte d'Ivoire, 32,5% de l'Afrique, 19% sont issus de l'Europe, 11% de l'Asie et 1,4% des Etats Unis. Selon elle, ces investissements ont concerné l'agro-industrie, le transport, les télécommunications, l'infrastructure, l'industrie chimique etc.

Pour la représentante du Cepici, l'Etat ivoirien a identifié 50 projets prioritaires, d'un montant total d'investissement d'environ 4591 milliards Fcfa (7 milliards Euros).

L'on peut citer dans ces projets les Tic (2 projets de 6,44 milliards Fcfa), l'élevage-pisciculture (6 projets de 198,24 milliards Fcfa), la santé (2 projets 122,96 milliards Fcfa), l'agriculture (1 projet de 20,56 milliards Fcfa).

Pour permettre au secteur privé d'être le moteur de la croissance, dit-elle, le gouvernement a favorisé un environnement sécurisé et faciliter les procédures d'investissement notamment la dématérialisation des actes administratifs la facilitation de la création des entreprises.

Après cette rencontre d'échanges et d'informations, il est prévu des visites en entreprises, des rencontres B to B. Cette mission de la délégation française se tient en prélude de la Foire internationale du commerce et de l'industrie d'Abidjan (Ficia) prévue le jeudi 8 novembre, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Ce forum s'articulera autour de l'industrialisation, la digitalisation, l'exportation, le commerce.