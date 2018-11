Rwanda: 22 ans de prison requis contre l'opposante Diane Rwigara

Diane Rwigara a multiplié depuis quelques jours ses sorties médiatiques, et elle ne mâche pas ses mots. « Je sors tout juste de prison », a rappelé l'opposante à l'AFP avant d'ajouter que son pays lui donne « l'impression d'être comme une prison », dont « le gardien n'est autre que le parti au pouvoir, le FPR (Front patriotique rwandais) qui nous dicte comment vivre, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut dire ». Et elle se dit prête à retourner en prison pour défendre son droit à la liberté d'expression.

Au Rwanda, le procès de la militante Diane Rwigara et de sa mère a eu lieu ce mercredi devant un tribunal de Kigali. Après avoir passé un an en détention provisoire, les deux femmes, remises en liberté provisoire début octobre, ont comparu libres.

