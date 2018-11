Cote d'Ivoire: Secteur du pétrole - Le pays sollicite l'appui de la Norvège pour l'ouverture d'un centre de formation

En marge de la Conférence pour le refinancement du mécanisme de financement mondial qui s'est tenue, hier, à l'Hôtel de ville, à Oslo en Norvège, le Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'Etat a eu un entretien avec Erna Solberg, Premier ministre de ce pays.

Au cours des échanges qui ont porté sur la coopération entre les deux pays, le chef du gouvernement ivoirien a sollicité l'appui de la Norvège pour l'accompagner dans la création d'un centre de formation dans le domaine du pétrole.

« Nous avons échangé sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Norvège. Nous avons identifié des points de coopération notamment le secteur pétrolier.

Nous avons sollicité l'appui de la Norvège pour un centre de formation dans le secteur du pétrole en Côte d'Ivoire », a indiqué le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, à la fin de la rencontre.

Le 26 août 2010, l´ambassadeur de Côte d´Ivoire au Danemark, représentant le ministère en charge de l'Énergie et le directeur général du Rogaland training and education center ont signé un mémorandum de coopération à Stavanger en Norvège.

Le mémorandum de coopération a pour objet la mise en place d´une structure de formation du personnel technique du secteur pétrolier et gazier en Côte d´Ivoire.

Par ailleurs, la rencontre a été l'occasion pour le chef du gouvernement ivoirien de traduire à madame le Premier ministre norvégien, la gratitude du Président de la République Alassane Ouattara pour l'organisation de la conférence sur le refinancement du Gff et pour l'invitation qui a été faite, en collaboration avec le Président du Burkina Faso, à la Côte d'Ivoire, pour y participer.

Amadou Gon Coulibaly a également remercié Erna Solberg pour le soutien apporté à la Côte d'Ivoire entre 2010 et 2011 et qui a contribué au retour à la paix dans le pays, d'une part et d'autre part, pour leur appui au pays pendant son élection au Conseil de sécurité des Nations unies.

« Nous lui avons également indiqué que notre pays se porte bien . Nous avons décidé de continuer de travailler ensemble, au titre de la coopération internationale », a déclaré le Premier ministre ivoirien.

La Banque mondiale salue les performances de la Côte d'Ivoire en matière de réformes

Toujours dans l'enceinte de l'Hôtel de Ville d'Oslo, le chef du gouvernement s'est entretenu sous le coup de 13h45, heure norvégienne, avec la directrice générale de la Banque mondiale, Kristalina Gueorguieva. Au centre des discussions, la coopération entre la Côte d'Ivoire et cette institution.

Kristalina Gueorguieva a salué le bond qualitatif de la Côte d'Ivoire au Doing Business 2019, passant de la 139e place à la 122e, en termes d'attractivité pour les investissements. Elle a également salué l'engagement du gouvernement ivoirien à investir plus et avec efficacité dans le secteur de la santé.

Pour sa part, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a indiqué à la Banque mondiale la détermination du gouvernement à renforcer son programme social, notamment dans les secteurs de l'eau, de l'électricité, de la santé, de l'éducation, etc. Et la Côte d'Ivoire pourrait, à cet effet, bénéficier du soutien de la Banque mondiale.