Algérie: Partenariat entre l'Algérie et l'Egypte sur des projets d'élevage de poissons d'eau douce

Le Maroc propose officiellement à l'Algérie un « dialogue direct et franc » pour «… Plus »

La même source a qualifié les partenariats dans le domaine de l'aquaculture avec la Corée du Sud, la Hongrie et aujourd'hui avec l'Egypte de "très fructueux" et participent effectivement au développement de cette activité en Algérie, a-t-il ajouté.

"Nous voulons atteindre une production de 20.000 à 30.000 tonnes par an dans un premier temps, et également maîtriser la production de l'aliment et le suivi sanitaire", a fait savoir Taha Hammouche, ajoutant que" la plus grande zone de production aquacole d'eau douce qui se trouve à Oued Souf, érigée sur une superficie de 1.000 ha, accueillera sans doute des projets d'élevage du Tilapia du Nil".

La partie égyptienne participera à la gestion de cette ferme et à fournir les techniciens, les alevins et les aliments, a-t-il encore précisé.

"L'Egypte est considéré comme l'un des leaders en matière de production aquacole et d'élevage d'eau douce, dont le tilapia du Nil, soit environ un million de tonnes par an", a-t-il souligné, précisant que ce partenariat sera concrétisé à travers une ferme d'élevage de cette espèce de poissons qui sera implanté au niveau de la wilaya de Bechar.

Oran — Un accord de partenariat a été récemment conclu entre l'Algérie et l'Egypte, leader dans le domaine de l'aquaculture d'eau douce, pour le développement de l'élevage du tilapia du Nil en Algérie, a-t-on appris, mercredi, du directeur général de la pêche et de l'aquaculture.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.