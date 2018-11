Algérie: Ligue 1 Mobilis (14e j) - Le CSC en quête de rachat, faux-pas interdit pour le CRB

Le Maroc propose officiellement à l'Algérie un « dialogue direct et franc » pour «… Plus »

Le président kabyle a été convoqué pour la prochaine séance de la commission de discipline prévue le 12 novembre 2018 pour ses " déclarations publiques en violation de l'obligation de réserve, et outrage et atteinte à la dignité et à l'honneur d'un membre de la Ligue professionnelle".

Alger — La 14e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football prévue à partir de vendredi, sera marquée par le derby de l'Est entre le champion sortant le CS Constantine et le DRB Tadjenanet, alors que la lanterne rouge le CR Belouizdad est condamné à endiguer la série noir à l'occasion de la réception du MO Béjaia, très fébrile en déplacement.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.