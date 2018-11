Tunisie: Les favoris montent en puissance

Cette 6e ronde de D2 a aussi été marquée par le premier succès de de l'US Siliana cette saison. Opposé à l'ASD, le Onze de l'USS a plier le match grâce à un précieux but de Aymen Cherni sur penalty. Pour revenir au groupe B, Chebba poursuit sa chevauchée fantastique. Cette fois, Amine Ouaïli et Houssem Ben Salah sont passés par là. Toujours volet poule B, l'EGS Gafsa a battu l'AS Kasserine (2-0) et se hisse sur le podium. Le Samb, à son tour, a réalisé une très bonne affaire après sa victoire loin de ses bases aux dépends du CS Jebeniana. Enfin, l'OCK a de nouveau trébuché, face aux « 3S » cette fois, alors que dans le même temps, l'Olympique de Sidi Bouzid et le Sporting de Ben Arous se sont neutralisés un but partout.

Walid Dhahri à beau ouvrir la marque à la 39'. L'AS Ariana arrachera par la suite le nul grâce à un but de Rassem Riahi à la 81'. Soliman tenu en échec, c'est l'ES Zarzis qui en profite pour monter en grade. Vainqueur en déplacement à Midoun face à l'ES Djerba, Zarzis annonce la couleur dans la perspective du premier virage du championnat. A noter que Iheb Troudi et Chiheb Jebali ont matérialisé l'ascendant de Zarzis. Entre-temps, Khalil Guesmi a entretenu un mince espoir pour les insulaires.

