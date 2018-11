Tunisie: Coupe arabe - L'ESS au révélateur du WAC

Le CAB continue sa série de victoires, mais les problèmes financiers bloquent le versement des primes des joueurs. Les causes selon les informations collectées sont : la non-organisation de l'assemblée générale. En effet, les sponsors n'ont pas voulu verser de nouvelles tranches car ils attendent le rapport financier du club qui doit être préparé à l'occasion de l'assemblée. Depuis environ deux ans et demi, le club n'évolue pas dans le stade 15-Octobre. Le projet d'une boutique officielle qui devait aussi voir le jour pour aider financièrement le club n'a pas vu le jour alors qu'il y avait un local idéal pour cette activité. Ce local a été incendié et abandonné depuis des années. Actuellement, une collecte qui équivaut à la prime de victoire est organisée par l'ancien président du CAB, le Dr Mohamed Salah Gharbi.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.