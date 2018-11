Tunisie: Première de Mohamed Drager et Walid Karoui

Farouk Ben Mustapha (Al Chabab-ASA), Moëz Hassen (OGC Nice), Ali Abdi (Club Africain), Syam Ben Youssef (Kasimpasa Pacha/TUR), Fakhreddine Ben Youssef (Al Ittifaq/ASA), Dylan Bronn (La Gantoise/Bel), Firas Chaouat (CS Sfaxien), Mohamed Drager (FC Paderborn/All), Oussama Haddadi (Dijon/FRA), Walid Karoui (CS Sfaxien), Slimane Kchouk (Sait-Galles/SUI), Seïfeddine Khaoui (Caen/FRA), Wahbi Khazri (AS Saint-Etienne/FRA), Hamza Mathlouthi (CS Sfaxien), Yassine Meriah (Olympiakos/GRE), Hamdi Nagguez (Zamalek/EGY), Bilel Saidani (CA Bizertin), Ferjani Sassi (Zamalek/EGY), Elyes Skhiri (Montpellier/FRA), Naim Sliti (Dijon/FRA) et Bassem Serarfi (Nice/FRA).

La liste enregistre notamment la convocation de deux nouveaux joueurs, le milieu de terrain tuniso-allemand Mohamed Drager (FC Paderborn/Bundesliga 2) et du défenseur du CS Sfaxien Walid Karoui, outre le retour du gardien de l'OGC Nice, Moez Hassan. Elle sera, complétée 9 novembre, avec la convocation des joueurs de l'Espérance et de l'ES Sahel engagés respectivement en finale de la ligue des champions d'Afrique et en coupe arabe des clubs.

Le staff technique de la sélection nationale de football, conduit par le duo Maher Kanzari et Mourad Okbi, a convoqué 21 joueurs pour le match face à l'Egypte, prévu le 11 novembre au stade Borj Al Arab d'Alexandrie à 18h00 locale pour le compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations, Cameroun 2019 (groupe J.

