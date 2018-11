Tunisie: Walid Azaro suspendu

Presentation Sports a indiqué que le document en question n'a pas été envoyé par ses responsables et que toutes les correspondances envoyées par le groupe se font par l'intermédiaire de son directeur exécutif, Amrou Wahbi. Presentation Sports a souligné qu'il ne détient aucun compte auprès de la banque mentionnée dans le document et qu'aucune opération financière de 200.000 dollars n'a été effectuée entre le groupe et Al Ahly ces derniers jours.

Cinq voyages ont été programmés pour transporter 1.500 supporters ahlaouis à Tunis, pour assister à la finale de ce vendredi entre les «Sang et Or» et les Cairotes d'Al Ahly.

Face à l'EST, les Cairotes d'Al Ahly seront privés des services de Ahmed Fathi et Moomen Zakaria. Blessé à la cuisse, Ahmed Fathi avait quitté le terrain de Borj al Arab lors du match aller. Il sera remplacé par Mohamed Hani.

