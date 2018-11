Tunisie: Quinze joueurs pour un stage

A presque trois semaines de ces éliminatoires, la sélection se trouve en stage à Tunis du 12 au 17 novembre, juste après la 8e journée du championnat.

Le sélectionneur national a donc retenu 15 joueurs qui représentent, en majorité, l'ossature préférée du Portugais qui n'aime pas changer.

Les joueurs de métier sont encore là pour ce stage, à l'exception de Mejri qui joue en NBA et dont la participation au tournoi en Angola reste dans le doute. Quelques changements? Palma a retenu un jeune duo prometteur en championnat, à savoir Hajri et Saâda de l'ESS qui ont fait un bon début de saison. Mais en même temps, Palma, comme d'habitude, oublie des joueurs qu'il a retenus avant et qui s'illustrent en championnat comme Jaouadi ou Racyle. Pour une sélection qui a une moyenne d'âge assez élevée, on a besoin de voir en permanence des joueurs d'avenir en vue de la relève. Voici la liste des 15 joueurs retenus pour le stage du 12 au 17 novembre : Saâda, Hajri, El Mabrouk, Mouhli, Chennoufi, Ghayaza, Abassi, H'didane, Trimech, Selimène, Chouya, Lahiani, Kenioua, Ben Romdhane et Abada.

Coupe de la Ftbb

En raison de l'arrêt du championnat, à cause du stage de la sélection, la Ftbb a programmé mercredi prochain des matches pour le compte de la coupe de la Ftbb. Le programme est comme suit :

Sousse

18h00 : ESS-JSK

Grombalia

18h00 : DSG-SN

La Goulette :

18h00 : ESG-ESR

Palais des sports

18h00 : JSM-CAB