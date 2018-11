Maroc: Inauguration à Boujdour d'une unité médicosociale de la MGPAP

La Mutuelle générale du personnel des administrations publiques (MGPAP) a procédé, dimanche à Boujdour, à l'ouverture d'une unité médicosociale, à l'occasion de la célébration du 43è anniversaire de la Marche Verte.

L'unité a été inaugurée par le gouverneur de la province de Boujdour, Brahim Benbrahim, et le président du Conseil d'administration de la MGPAP, Abdelmoula Abdelmoumni, en présence notamment du président du conseil provincial, des élus, des notables et des chefs des services extérieurs, indique un communiqué de la Mutuelle générale.

Offrant des prestations en médecine et prothèse dentaires et en ophtalmologie, cette unité servira plus de 1.800 adhérents de la MGPAP et leurs ayants droit, ainsi que 3.000 adhérents des mutuelles sœurs et leurs ayants droit. Elle a une capacité d'accueil quotidienne de 24 personnes en soins dentaires et 15 personnes en ophtalmologie. S'exprimant à cette occasion, M. Abdelmoumni a souligné que la Mutuelle générale veille au rapprochement de l'ensemble de ses prestations aux adhérents dans toutes les régions du Royaume.

L'objectif est d'alléger les charges financières relatives au déplacement et assumées par les adhérents et leurs ayants droit, a-t-il noté, ajoutant que cette stratégie s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du chantier de la régionalisation, ainsi que de la promotion du développement dans les provinces du Sud du Royaume, conformément aux Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI.

Il s'agit aussi de contribuer au rapprochement de l'administration des citoyens et au renforcement de la protection sociale, a relevé le président du Conseil d'administration de la MGPAP.