Maroc: Le WAC acculé à l'exploit au stade olympique de Sousse

L'élimination en Coupe arabe risque de semer la zizanie dans la demeure des Rouges

Le WAC croisera le fer, ce soir à partir de 20 heures au stade olympique de Sousse, avec l'équipe tunisienne de l'Etoile sportive du Sahel, et ce pour le compte des huitièmes de finale retour de la Coupe arabe des clubs champions.

Un derby maghrébin, sifflé par l'arbitre irakien Muhannad Kacim, qui s'annonce sous de bons auspices, d'autant plus que rien n'est encore joué puisque les deux formations s'étaient quittées sur un nul blanc au match aller à Casablanca.

Les Rouges, qui ont regagné mercredi Tunis à bord d'un vol spécial, sont conscients de l'âpreté de la tâche face à un adversaire aguerri aux compétitions régionale et continentale. Devant compter sur l'ensemble de l'effectif, le coach du WAC, René Girard, est sommé de concocter un schéma tactique susceptible de mener l'équipe à bon port : une qualification. Une sortie à ce stade sera comme un coup de massue pour les dirigeants du club qui doivent s'attendre à une déferlante de critiques violentes de la part du public wydadi. Celui-ci ne peut en aucun cas gober une autre déconvenue après les éliminations en Ligue des champions et en Coupe du Trône.

Le WAC est tenu de jouer à fond ses chances dans un match qui se jouera sur les petits détails et où l'avantage du terrain ne devrait nullement favoriser outre mesure les locaux qui seront poussés par quelque 20.000 spectateurs.

Pour rappel, le Wydad avait eu raison au précédent tour du club libyen d'Al Ahly de Tripoli après recours aux tirs au but, sachant que les deux actes aller et retour s'étaient soldés sur les scores identiques d'un but partout.

Le second représentant du football national dans cette Coupe arabe, copieusement dotée en millions de dollars, le Raja de Casablanca, devra affronter au match retour de ces huitièmes de finale les Egyptiens d'Al Ismaïli, le 11 décembre prochain (Aller : 0-0). Cette rencontre a été décalée jusqu'à cette date en raison de l'engagement des Verts en finale de la Coupe de la Confédération africaine.

Il convient de signaler par ailleurs que deux matches des huitièmes de finale aller de cette Coupe arabe, baptisée Zayd Cup, n'ont pas été disputés jusqu'ici. Le premier devait opposer hier les Saoudiens d'Al Nasr aux Algériens du MCA alors que le second mettra aux prises Al Merrikh du Soudan à l'USMA d'Algérie.

Pour ce qui est des rencontres comptant pour les huitièmes de finale retour, le programme se décline comme suit : Al Wasl (EAU)-Al Ahly (Egy), Al Naft (Ira)-Al Hilal (Sou), Zamalek (Egy)-Ittihad Iskandari (Egy) et Al Ahly (AS)-Entente de Sétif (Alg).

La RSB conserve son élan victorieux

La Renaissance de Berkane s'est imposée, mardi au Stade Municipal de Berkane, face à l'AS FAR sur le score de 2-1 en match de la 7ème journée de Botola Maroc Telecom de première division de football.

Les deux réalisations des locaux ont été inscrites par Laba Kodjo (9 min et 88 min sur penalty), alors que le but de l'AS FAR a été l'oeuvre de Nzinga Luvumbu (18').

Suite à cette performance, la Renaissance de Berkane, finaliste de la Coupe du Trône, est classée 6ème avec 8 points aux côtés de Youssoufia de Berrechid tombeur de l'Olympique de Khouribga dimanche dernier sur le score de 2-0.

De son côté, l'AS FAR, qui a encaissé sa troisième défaite de la saison, est restée 8ème avec 7 unités.