Soudan: VP croit en l'Importance de la Formation Professionnelle

Khartoum — - Le Dr Osman Mohamed Yousef Kibir, Vice-président de la République, a mis l'accent sur le Rôle de la Formation Professionnelle dans le Développement et le Renforcement de l'Economie Nationale.

Au cours de sa rencontre à son bureau au Palais Républicain, avec le Ministre du Travail et de la Réforme Administrative, Bahr Idris Abu-Garda, a été informé des Préparatifs en vue de l'Ouverture du Centre de Formation Professionnelle du Marechal Al-Bashir, le 12 Novembre courant à la ville de Medani, capitale de l'Etat de Gazera.

Abu-Garda a déclaré dans un communiqué de presse que le centre est spécialisé dans la Production Agricole et avait été créé en Coopération avec l'Etat de Corée de Sud et que son Ouverture s'inscrivait dans le cadre de la Réhabilitation de la Formation Professionnelle et en accordant la Priorité à la Réforme.

Il a ajouté que son Ministère s'est concentré sur la Réforme Individuelle et le Renforcement des Capacités par le biais de la Formation Professionnelle en tant que Rôle Efficace dans l'Edification de la Nation et son lancement dans le Progrès et la Prospérité.