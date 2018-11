Ile Maurice: Task force sur la drogue - Nouvelle descente de l'ICAC à St-Pierre ce jeudi

L'interrogatoire under warning de l'avocat Raouf Gulbul se précise. Sur le volet blanchiment d'argent, l'Independent Commission against Corruption (ICAC) pourrait procéder avec la convocation et éventuelle inculpation du legal adviser du Mouvement socialiste mauricien (MSM). C'est ce qui nous parvient des sources proches de l'enquête de la Task Force sur la drogue.

Cette unité, qui a pris le relais des investigations à la suite du rapport de la commission Lam Shang Leen, pourrait franchir un cap important dans l'affaire Gulbul. Surtout après la descente de l'équipe du directeur de l'ICAC, Navin Beekarry, à St-Pierre, mardi 6 novembre. Lors de cet exercice, Me Ashley Hurhangee a indiqué où la voiture de son confrère Samad Golamaully était stationnée. Raouf Gulbul avait placé le fameux sac noir dans le coffre du véhicule. Ashley Hurhangee faisait partie de ceux qui avaient accompagné l'ex-président de la Gambling Regulatory Authority à la réunion de St-Pierre en novembre 2014, où plusieurs des protagonistes auraient vu un «big black bag» rempli d'argent. Le chauffeur de Samad Golamaully, lors de sa déposition au Central CID, a d'ailleurs affirmé que le sac contenait des billets et non des tracts. Avant d'écouter la version de Raouf Gulbul, l'ICAC effectuera une nouvelle descente demain à St-Pierre. Mais cette fois-ci, en compagnie de Samad Golamaully.

«Cautious»

Selon nos informations, l'ICAC devrait convoquer l'avocat et non le CCID. Les enquêteurs se disent donc doublement «cautious» étant donné que Raouf Gulbul s'est prémuni d'une demande de judicial review pour pouvoir contester les conclusions de la commission Lam Shang Leen devant la Cour suprême. Les enquêteurs, pris au dépourvu face à la stratégie de défense de l'avocat Anupam Kandhai, ne veulent pas qu'un scénario semblable se reproduise. Car l'avocat, qui devait être interrogé à titre de suspect, a pu repartir libre du siège de l'ICAC le 2 novembre, après avoir produit un affidavit et fait valoir son droit au silence.

Anupam Kandhai figure dans les findings de la commission, qui le soupçonne d'avoir payé l'amende d'un trafiquant de drogue. Ce qui est une entorse au code d'éthique de la profession. Des virements bancaires de près de Rs 475 000 ont aussi intéressé les assesseurs de la commission.