Ile Maurice: Projet de loi - Un cadre régulateur pour les centres d'éducation spécialisée

Le gouvernement souhaite professionnaliser le secteur de l'éducation dédié aux enfants à besoins spéciaux. C'est ainsi qu'après plus d'un an de préparation, et de nombreuses revendications venant des éducateurs et des autres parties prenantes, le Special Education Needs Authority Bill sera introduit en première lecture au Parlement, ce vendredi.

Le projet de loi prévoit la mise sur pied d'une Special Education Needs Authority qui sera régie par cette législation. Cette nouvelle instance aura pour but principal d'enregistrer et de réglementer les institutions pour les enfants en situation de handicap. «En ce moment, c'est le ministère qui en est responsable mais avec la nouvelle instance, il sera question de put our foot down. L'on exercera plus de contrôle», soutient une source au ministère de l'Éducation.

Outre l'enregistrement, l'institution sera aussi responsable de la mise sur pied d'un cadre régulateur pour ces centres d'éducation spécialisée. De plus, elle devra mener des inspections régulières dans les écoles enregistrées et sera chargée de les évaluer et de suspendre, ou même de révoquer les licences, si besoin est. Elle sera aussi responsable de la distribution de fonds aux institutions.

Les éducateurs ainsi que le personnel non-enseignant des institutions pour les enfants à besoins spéciaux devront également se faire enregistrer auprès de la Special Education Needs Authority. D'ailleurs, l'instance aura pour responsabilité de former le personnel enseignant et non-enseignant pour une meilleure adaptation aux besoins des enfants.

«Nous voulons aussi permettre la détection de ces besoins chez les enfants», soutient-on au ministère de l'Éducation. C'est pour cela que l'autorité sera appelée à mettre sur pied les évaluations nécessaires pour mieux discerner les besoins des élèves.