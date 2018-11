Cote d'Ivoire: Partenariat pour un gouvernement ouvert - Le pays au Forum de la paix à Paris, pour présenter son PAGOF

La Côte d'Ivoire sera présente, à Paris du 11 au 13 novembre 2018, pour présenter son Projet d'appui aux gouvernements ouverts francophones (Pagof). Ce, à l'occasion du Forum de la Paix célébrant le centenaire de l'armistice de 1918. Où le président Emmanuel Macron a invité une centaine de chefs d'Etat afin de mettre en avant des projets de gouvernance innovants.

Le projet ivoirien sélectionné a été présenté à la presse le 7 novembre 2018, au siège de l'Agence française de développement (Afd), à Abidjan-Cocody (Voir vidéo).

Le Pagof, financé par l'Afd est mis en œuvre par Canal France international et Expertise France, a indiqué Gaëlle Angot, chargée de mission à l'Afd.

Et vise à accompagner les administrations et la société civile dont les médias afin d'améliorer la gouvernance, l'accès à l'information et la participation citoyenne dans la construction et le suivi de l'action publique.

Il est destiné aux premiers pays signataires du Partenariat pour un gouvernement ouvert, à savoir, la Côte d'Ivoire, la Tunisie et Burkina Faso. Le Pagof, dira-t-elle, s'inscrit dans le cadre du partenariat pour un gouvernement ouvert (Pgo) qui regroupe à ce jour 75 pays et des organisations de la société civile.

Selon Mme Nicole Nkoa, Coordinatrice du Pagof Côte d'Ivoire, le dudit projet porte sur l'appui à la structuration de la plateforme de la société civile à travers des actions de sensibilisation.

Il concerne également le renforcement des capacités de suivi de la mise en place du plan d'action national (Pan). Tout comme le soutien à la création d'incubateurs de médias orientés « démocratie ouverte ».

Ainsi que l'appui au lancement d'espaces de discussion entre Organisations de la société civile et autorités au sein des médias y compris régionaux.

Il faut noter que le Pagof qui est d'un montant de 3,5 millions d'euros est réalisé sur une période de trois (3) ans d'octobre 2017 à octobre 2020.

« Le Pagof, c'est cinq plans d'action co-crée accompagnés et repartis sur trois (3) pays. Et plus de 50 engagements qui seront pris en compte en vue d'atteindre les principes du Pgo que sont entre autres la transparence, la participation citoyenne, la recevabilité, la technologie et l'innovation », a fait savoir Mme Nkoa.

Rappelons que la Côte d'Ivoire a adhéré en 2014 à cette initiative multilatérale créée en 2011.