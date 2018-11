Cote d'Ivoire: Innovation en villes médianes - Raymonde Goudou Coffie à Nevers (France)

La Ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service Public (MMAISP), Raymonde Goudou Coffie, est à Nevers (centre de la France) du 08 au 10 novembre 2018 pour prendre part au 1er Sommet International de l'Innovation en Villes médianes (SIIViM).

La ville et l'agglomération de Nevers sont à l'initiative de ce rendez-vous en faveur des petites et moyennes collectivités ou villes médianes. Placé autour du thème central : « Ville intelligente », ce sommet marque la première collaboration internationale des villes « moyennes » autour du numérique et de l'innovation.

Né d'une démarche pionnière initiée par deux maires de villes médianes, Denis Thuriot Président du Nevers Agglomération et Maire de Nevers et Michel Angers, Maire de la ville de Shawinigan au Québec, le 1er Sommet International de l'Innovation en Villes médianes mettra en lumière le foisonnement des initiatives déployées par les collectivités, les entreprises et les startups présentes sur les territoires pour inventer la ville intelligente de demain et favoriser la création d'un espace d'échanges et de rencontres entre les villes médianes qui souhaitent innover, de même qu'entre les acteurs qui peuvent contribuer à les aider.

Le 1er SIIViM milite en faveur de l'émergence de solutions innovantes pour redynamiser les territoires médians, fédérer les villes médianes en vue d'élaborer des stratégies collectives et créer des corridors de développement économique.

Cinq délégations ministérielles dont celle de la Côte d'Ivoire, conduite par Raymonde Goudou Coffie, Ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service Public, participent à ce sommet de l'innovation auquel 11 nations sont représentées, avec 116 technologies à découvrir et 96 conférences prévues.

Raymonde Goudou Coffie interviendra à la cérémonie d'ouverture sur le thème : « Co-innover entre villes médianes, vers la 1ère place de marché des villes médianes ».