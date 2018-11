Cote d'Ivoire: Leadership et management - 30 cadres ivoiriens formés

Trente cadres ivoiriens (administrateurs, directeurs, gérants de société et fondateurs d'entreprises) ayant pris part à l'Advanced management program (Amp), un programme de formation en leadership et en management organisé par Mde Business school en collaboration avec l'Iese Business school de Barcelone (Espagne), ont reçu, samedi, leur diplôme de fin de formation.

La cérémonie de remise des attestations a eu lieu à l'Institut français, au Plateau (Abidjan).

Avec des contenus comme, entre autres, le marketing, la négociation, la gestion des personnes, la finance d'entreprise et l'analyse de décisions, le programme Amp permet aux managers séniors d'acquérir les techniques les plus avancées en matière de management, d'améliorer leur efficacité personnelle et de développer leur talent en leadership.

Le directeur général adjoint, directeur des programmes de Mde Business school, Guillaume Fandjinou, a indiqué que le programme Amp est destiné aux dirigeants de premier niveau.

Il a pour objectifs, parmi tant d'autres, de renforcer les capacités des bénéficiaires à projeter des changements dans le milieu des affaires, et à en évaluer les risques et de promouvoir la réflexion sur les pratiques positives de gouvernance d'entreprise et de solidarité dans les affaires.

Gilbert Gobly, directeur général de Super Net Technologie, président de la Promotion Amp 2018, s'est dit honoré d'avoir participé aux sessions d'apprentissage à Abidjan et à Barcelone.

« Nous avons vécu une aventure humaine extraordinaire doublée d'une formation de très haut niveau, dispensée par un corps professoral de grande qualité », a-t-il soutenu.