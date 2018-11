Rwanda: Procès Diane Rwigara à Kigali - Un réquisitoire qui en dit long sur un acharnement politique

Au Rwanda, le procès de la militante Diane Rwigara et de sa mère a eu lieu ce mercredi devant un tribunal… Plus »

La libération, quelques semaines plus tôt, de l'opposante Victoire Ingabire et du chanteur Kizito Mihigo procédait elle aussi de la même opération de charme diplomatique.

Mais le procès de cette militante féministe, dont la candidature à la présidentielle d'août 2017 a été invalidée par la Commission électorale nationale, ainsi que celui de sa mère se déroulent au Rwanda. Et dans le pays de Paul Kagame, allez-y faire la différence entre un réquisitoire et un verdict. L'un ayant valeur de l'autre. Alea jacta est.

Ce n'est là, bien sûr, qu'un réquisitoire et non un verdict.

Quinze ans pour «incitation à l'insurrection» et sept ans pour «contrefaçon de documents» ; soit une peine cumulée de vingt-deux ans requise hier mercredi 7 novembre 2018 par le procureur contre Diane Shima Rwigara. Quand on sait que c'est le maximum prévu par la loi, on mesure aisément la détermination du ministère public à en découdre avec cette opposante à Paul Kagame.

Diane Rwigara (deuxième à droite), sa mère Adeline Rwigara et leurs avocats, Gatera Gashabana (à gauche) et Pierre Celestin Buhuru dans une salle d'audience à Kigali le 7 novembre 2018.

