Cote d'Ivoire: Soutien à la formation - Le FDFP se dote d'un plan stratégique pour la période 2018-2022

« Nous avons tous travaillé à la construction de ce plan, gouvernement, acteurs de la formation, professionnels et secteur privé. Nous devons tous se l'approprier car nous avons fait œuvre utile pour la Côte d'Ivoire et pour la prospérité », a-t-il plaidé.

S'adressant aux membres du comité scientifique et à ses collaborateurs, Kassoum Konaté les a invités à être fiers de leur institution et du travail accompli.

Et d'ajouter qu'il est temps d'adapter les instruments de formation en trouvant des stratégies efficientes pour prendre en charge les hommes et les communautés. « Le Fdfp est à l'avant-garde de cette démarche et je puis parier que le plan stratégique validé au cours de ce séminaire permettra d'adresser les questions de fond », a-t-il soutenu.

Ce mercredi 7 novembre 2018, le dudit plan a été adopté et validé, ensuite remis au ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle par Kassoum Konaté, secrétaire général du Fdfp.

Durant trois jours de travaux meublés par des exposés, l'écoute et les échanges, chacun des experts du Fonds de développement de la formation professionnelle (Fdfp) et un consultant international ont donné le meilleur d'eux-mêmes.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.