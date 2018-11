Maroc: Festival international du film de Bruxelles "Burnout" en compétition et Younes Megri membre du jury

La 4ème édition du Festival international du film de Bruxelles (FIFB), qui aura lieu du 18 au 23 novembre, fera la part belle au Maroc en programmant le long métrage "Burnout " de Noureddine Lakhmari en compétition et en invitant l'acteur et musicien Younès Megri comme membre du jury.

Younès Megri fera partie du jury international aux côtés de Rie Rasmussen (présidente), Lou Gala, Maya Coline, Marijke Pinoy, Anne Serra et Johanna Bros. Selon un communiqué du FIFB, la sélection de cette édition comporte 12 films en compétition internationale (6 longs et 6 courts métrages), 3 longs métrages en compétition documentaire, un focus sur le Koweït et pour le Kid's day, un long et un court métrages dédiés aux plus jeunes en présence de l'acteur Matteo Salamone (ou Sullivan Versavel dans le film "Mon Ket" de François Damiens).

La compétition des films documentaires, présidée par Jérôme Le Maire secondé par Myrna Nabhan et Joël Akafou, constituera un moment fort du festival.

Cet événement bruxellois proposera également une série d'activités parallèles liées au 7ème art: le Jobs Cinema Day, le premier salon dédié aux métiers du cinéma, ainsi que le Media Day qui donnera la parole, entre autres, aux femmes du jury qui témoigneront de leur expérience dans le monde du cinéma. Comme chaque année, un hommage est rendu à une personnalité ayant marqué le cinéma.

Pour cette 4ème édition, le festival mettra à l'honneur Vittorio Storaro, un maestro de la photographie cinématographique largement reconnu pour son travail dans de nombreux films classiques tels que "The Conformist", "Apocalypse Now" et "The Last Emperor".