Sénégal: Thiès - 4 communes choisies pour promouvoir le leadership des filles par le football

Dans une vingtaine d'établissements (collèges et lycées réunis), 40 filles et 20 garçons seront érigés en modèles pour influencer leurs camarades.

Au total, 570 filles et 230 garçons sont les bénéficiaires directs du projet, qui, à une plus grande échelle, s'adresse à 6.000 personnes issues de 1.200 ménages des quatre communes concernées.

Ce projet vise à "faire progresser l'égalité de genre au Sénégal, en permettant aux jeunes filles de la région de Thiès de combattre les inégalités de genre et de se positionner comme leaders au sein de leur communautés pour influencer les normes de genre et comportements préjudiciables à leur égard", notent les initiateurs.

Le Projet pour l'épanouissement et le leadership des filles au Sénégal, lancé à la gouvernance de Thiès, par l'adjointe au gouverneur Ngoné Cissé, cible les communes de Notto, Tassette, Ngoundiane et Ndiéyène Sirakh.

Thiès — Quatre communes du département de Thiès ont été choisies pour l'exécution d'un projet lancé mercredi, et visant l'épanouissement et le leadership des jeunes filles, notamment à travers la pratique du football.

