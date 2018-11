Algérie: Ligue 2 Mobilis (13e j) - le NCM se rapproche du podium, la JSMS s'éloigne de la zone rouge

En bas du tableau, les mal classés RC Kouba et USM El Harrach ont grignoté de précieux points dans la course au maintien, en réussissant les meilleures opérations, avec respectivement un nul chez l'ASM Oran (2-2) et une précieuse victoire à domicile contre la JSM Béjaïa (2-0).

Le NCM vainqueur de l'USM Annaba grâce à un but de Hamiti (30e sur penalty) occupe désormais la 4e place en compagnie de l'US Biskra avec un total de 21 pts, et ce dans le sillage du MC El-Eulma (3e- 22 pts) renforçant ses chances d'accession en Ligue 1, pour laquelle trois places sont réquisitionnées.

Alger — La 13e journée du championnat de Ligue 2 Mobilis de football a pris fin mercredi avec la victoire du NC Magra et de la JSM Skikda par la plus petite des marges (1-0), réalisant du coup une bonne progression au classement général.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.