Algérie: Journée africaine de la jeunesse - Instauration d'un climat propice pour faire face aux défis

Il a mis l'accent également sur l'impératif de "trouver les mécanismes et mesures à même d'assurer l'implication de la jeunesse dans le processus d'édification de leur société et de leur continent, d'autant que cette frange est désormais consciente des défis auxquels fait face leur continent", d'où la nécessité de "l'aider à les relever".

Intervenant à cette occasion, l'ambassadeur d'Afrique du Sud à Alger, Thakuzani Denis Delomo a, pour sa part, appelé "à l'exploitation des capacités que recèle le continent africain et à l'exploitation des opportunités offertes dans les différents domaines notamment économique, et ce à travers la création d'entreprises économiques pour la réalisation du développement durable".

A ce titre, le président de l'association "Rajaa", Nabil Yahiaoui a affirmé que la jeunesse africaine "recèle des capacités et des compétences qui lui permettent de contribuer à la réalisation du développement économique durable du continent et de conforter sa position au niveau international".

Lors de cette rencontre qui s'est déroulée au niveau du Forum d'El Moudjahid, les participants ont fait savoir que l'instauration d'un climat politique et économique propice à la jeunesse africaine pourrait permettre à cette frange d'"exploiter ses capacités et d'améliorer la situation du continent dans tous les domaines notamment le domaine économique".

Alger — Les participants à la conférence organisée, mercredi à Alger, à l'occasion de la célébration de la Journée africaine de la jeunesse, ont appelé à l'instauration d'un climat politique et économique propice, devant permettre à la jeunesse africaine de faire face aux différents défis et de réaliser le développement durable dans le continent africain.

