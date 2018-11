Madagascar: Présidentielle - Le dépouillement a débuté

On vote ce mercredi à Madagascar pour le premier tour de l'élection présidentielle : 36 candidats… Plus »

Ici, dans ce quartier très miséreux de la capitale, on a voté massivement pour Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana, les deux ennemis jurés, deux ex-présidents interdits d'élection en 2013. Les 34 autres candidats ont ramassé les miettes. Le président sortant également.

Sur les tableaux noirs, les accesseurs tracent à la craie 36 colonnes en vue du dépouillement, on range les isoloirs, on pousse les bancs.

A 11h, on a trouvé une solution : la Commission électorale nationale indépendante est venue apporter la bonne liste électorale et ça s'est réglé. »

A Antananarivo, les premiers dépouillements laissent entrevoir un coude à coude entre Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana. Reportage dans l'un des bas quartiers les plus pauvres de la capitale, mercredi soir, où l'humeur était à la fête.

