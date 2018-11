Sénégal: Un fermier de Guinguinéo raconte son succés

Fodé Ndao a aussi évoqué d'autres entraves à son activité liées par exemple à la présence des termites et à l'absence de main-d'œuvre, à cause de l'exode rural, sans compter d'autres difficultés pour l'écoulement des produits.

Dans sa ferme, Fodé produit diverses variétés de fruits et légumes, des agrumes, pamplemousses, aux mangues et bananes, que les groupements de femmes de Gagnick et des villages environnants viennent acheter tous les mardis pour alimenter les marchés locaux.

"Mon défi était de prouver que le développement et la réussite sont possibles au sein de nos villages sans avoir besoin de migrer vers l'étranger, juste en exploitant nos terres", estime Fodé convaincu qu"la population doit exploiter la terre qui est à leur possession et à leur disponibilité sans attendre tout de l'Etat".

Alors j'ai dû cheminer tout seul et aujourd'hui je suis fier de tout ce que j'ai accompli", dit-il, ajoutant que "dans notre pays, malheureusement, les gens ont tendance à attendre tout de l'Etat et cela je ne peux pas le comprendre".

M. Ndao, qui produit des fruits et légumes dans sa ferme, a reçu ce mercredi la visite du gouverneur de Kaolack Al Hassan Sall, dans le cadre d'une tournée économique de trois jours démarrée mardi par le chef de l'exécutif régional, pour s'enquérir de l'état d'avancement des projets financés par l'Etat et ceux développés par des privés.

