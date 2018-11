Sénégal: Le PROGEP a permis de maitriser davantage la problématique des inondations, selon le SG de l'ADM

Les travaux de la seconde phase sont engagés et couvrent les communes de Malika et Keur Massar, le Pôle urbain de Diamniadio, a-t-il annoncé.

Les travaux ont polarisé une superficie de près de 500 ha et contribué à améliorer l'environnement et le cadre de vie d'une population de "près de 200 000 habitants" désormais préservés des "effets dévastateurs des inondations récurrentes", a soutenu Mamadou Wade.

A ce jour, "les travaux entièrement exécutés et ceux en cours de finalisation" concernent les communes de Dalifort, Wakhinane-Nimzatt, Djiddah-Thiaroye Kao, Yeumbeul Sud, Yeumbeul Nord et Médina Gounass, a signalé le secrétaire général de l'ADM.

Aussi sur la base d'un Plan directeur de drainage (PDD), "beaucoup d'infrastructures primaires de drainage (canaux, bassins de stockage aménagés, ouvrages spéciaux de rejet en mer, ... ) et de voiries éclairées assainies sont en cours de réalisation avancée dans les départements de Pikine et de Guédiawaye", a-t-il assuré.

Il est conçu "suivant une approche infrastructurelle et non infrastructurelle" et intervient principalement dans les départements de Pikine et Guédiawaye, ainsi que dans l'agglomération de Saint-Louis et le Pôle urbain de Diamniadio.

"Par la passé, a-t-il expliqué, les inondations étaient gérées à travers des actions d'urgence. Aujourd'hui, l'Etat a plus de visibilité pour mieux prendre en charge cette problématique à travers un plan directeur de drainage (PDD) sur la base duquel beaucoup d'infrastructures primaires et de voiries éclairées assainies sont en cours de réalisation avancée", grâce au PROGEP.

Saly-Portudal (Mbour) — L'Etat est désormais plus préparé pour prendre en charge la question des inondations, grâce au Projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation aux changements climatiques (PROGEP), affirme le secrétaire général de l'Agence de développement municipal, Mamadou Wade.

