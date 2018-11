Soudan: La Chambre d'immobilier exige de ses employés de traiter avec le chèque bancaire

La chambre a évalué la décision, confirmant qu'elle assurerait le mouvement des masses de l'argent dans son cadre économique approprié, et contribuerait à la réduction de la criminalité liée à l'argent et à la liquidité mobile en dehors des banques.

La chambre des bureaux de l'immobilier et les appartements meublés a engagé leurs employés dans la capitale et les États de compléter les opération de la vente et l'achat de biens immobiliers par chèques bancaires, afin de faire appliquer la décision de l'autorité judiciaire concernant l'annuler toutes les transactions financières immobilières en espèces, la chambre a demandé à rassurer que le chèque bancaire est payable et le transfert correspondant de la Banque de l'acheteur à la Banque du vendeur.

