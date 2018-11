Soudan: La quatrième Conférence scientifique mondiale conclut ses activités

La quatrième Conférence économique scientifique organisée par l'Université du Saint Coran et l'enracinement de la science sur le rôle de l'économie islamique dans la construction des économies de la nation, a conclu ses travaux mercredi, en présence du ministre d'État au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Jamal Mahmoud.

Les recommandations stipulent que la présidence de la République devrait adopter un centre de recherche spécialisé dans l'étude de l'économie islamique à l'Université et la création d'une autorité supérieure pour les Awqaf et sa propre banque.

Il a également demandé au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique d'adopter l'enracinement des connaissances et de la recherche scientifique, de publier et de traduire la recherche de la Conférence, de parrainer la gestion des connaissances et la recherche scientifique et d'exhorter le ministère à financer des activités de recherche dans le domaine de l'économie islamique.

La Conférence a recommandé que l'Académie islamique de jurisprudence devrait adopter les doctrines les plus correctes de traiter dans les instruments financiers islamiques afin de réaliser des intérêts, et que le Bureau de zakat devrait tirer profit de l'expérience malaisienne en employant des fonds de zakat pour atteindre les niveaux les plus élevés de développement économique.