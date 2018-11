Sénégal: Procès en appel du maire de Mermoz Sacré-Cœur - Barthelèmy Dias fixé sur son sort le 12 decembre

Pour rappel, Barthélémy Dias, avait été jugé et condamné à 6 mois de prison ferme, en plus d'une amende de 100.000 Franc Cfa pour discrédit sur une décision juridictionnelle.

A son avis, aussi bien le juge démissionnaire Mamadou Hamidou Dème que le président de l'Union des magistrats du Sénégal (Ums), Souleymane Teliko, tous, avaient soutenu pratiquement les mêmes propos sur la marche de la justice et que rien ne leur était arrivé. Encore une fois, le procureur, tout comme le juge n'ont pas manqué de marquer leur désapprobation sur la comparaison faite, non sans poursuivre l'audience.

