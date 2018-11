Sénégal: Multiplicité des plateformes et stratégies mises de 2012 - Macky «snobe» l'opposition

Autour de la coalition Manko Taxawu Senegaal, le patron de Rewmi, Idrissa Seck et compagnie avaient mis sur pied le Front pour la régularité et la transparence des élections (Frte). Dans le même sillage, le Pds et ses alliés avaient lancé l'Initiative pour des élections démocratiques au Sénégal.

Dans la même dynamique, le Front démocratique et social de résistance nationale (Frn) s'est élargi, avec de nouvelles adhésions. Les candidats, Moustapha Guirassy du parti Sénégal uni pour le développement (Sud) et Boubacar Camara de Jengu ont intégré ledit front de l'opposition, qui réunit de nombreux partis.

Après avoir désisté de la course pour la magistrature suprême du 24 février prochain, le leader du mouvement politique "Senegaal Bou Bess", Mame Adama Gueye poursuit de plus bel les rencontres initiées avec les candidats déclarées de l'opposition pour la présidentielle.

