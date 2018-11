Afrique de l'Ouest: Meilleure orientation des politiques mises en œuvre - L'UEMOA dote ses états de systèmes d'information energetique

Ainsi, encourage-t-il l'Ifdd et l'Uemoa à prendre en charge les données de la biomasse qui représente la plus grande part des consommations dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique.

Selon lui, l'outil développé permettra à tous les utilisateurs de l'information énergétique au niveau du secteur public de la recherche, du secteur privé, de la société civile et des partenaires de disposer des données officielles sur l'évolution du secteur de l'énergie non seulement au Sénégal mais aussi dans tous les pays de l'espace.

Cela permet d'avoir une bonne transparence et une meilleure visibilité du secteur», explique Ibrahima Dabo de l'institut de la Francophonie pour le développement durable et coordonnateur du projet, lors d'un séminaire organisé par le comité de pilotage pour la mise en œuvre du Sie-Uemoa.

L'Union économique et monétaire Ouest Africaine (Uemoa) en partenariat avec l'institut de la Francophonie pour le développement durable (Ifdd), a mis en place le projet de relance et de mise en œuvre des systèmes d'information énergétique dans les 8 Etats membres.

