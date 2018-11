Soudan: Le Croissant-Rouge du Qatar envoie un convoi au Nord-Kordofan

Le Croissant-Rouge qatari, en collaboration avec la Corporation de Hamad Médical ont envoyé un convoi médical gratuit pour traiter les maladies oculaires et de combat la cécité en partenariat avec le Croissant-Rouge soudanais, le ministère de la santé et la caisse nationale d'assurance maladie dans l'Etat du Nord-Kordofan.

Le ministre de la santé du Nord-Kordofan, Dr Abdullah Hussain Al-Faki a déclaré à la SUNA que le convoi fournira des services précieux aux citoyens de l'État en effectuant un certain nombre d'opérations, d'examens médicaux et de la fourniture de support.

Il a fait allusion que le convoi comprend des spécialistes et des consultants en ophtalmologie au Qatar et commencera ses travaux samedi, le 10 novembre et jusqu'au 16ème de celui-ci à l'hôpital éducatif d'Al-Obaid.

Le ministre a demandé aux citoyens de se profiter des services de cette semaine et a remercié le gouvernement du Qatar, le croissant-rouge qatari et la Corporation d'Hamad Médical pour leurs efforts et le soutien des citoyens de l'État.