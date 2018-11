Sénégal: Saer Seck président LSFP - «La concurrence nous oblige à être le plus professionnel possible»

La Ligue sénégalaise du football professionnel ne devrait pas souffrir d'être concurrencée sur le bouquet de StarTimes qui vient d'acquérir, les droits de diffusion du championnat de Ligue 1.

Pour Saer Seck, président de la Ligue pro, cette concurrence oblige aujourd'hui à plus de professionnalisme afin de développer mais aussi de rendre plus attrayant le produit. Tout en donnant aux Sénégalais l'envie d'aller au stade et de regarder en même temps le football sénégalais à la télévision.

Le championnat sénégalais passera cette année sur la StarTimes, nouvel acquéreur des droits de diffusion de la Ligue 1. Ce sera à travers un décodeur que la chaîne chinoise va commercialiser.

Pour Saër Seck, président de la Ligue sénégalaise de football professionnel, le paiement se justifie au même titre que les autres bouquets qui diffusent les championnats étrangers.

«Live Tv est une chaine qui sera présente sur le bouquet. Pour voir le Réal, Barça ou la ligue africaine, ils payent le bouquet Canal + ou Excaf. Pourquoi on ne paierait pas pour voir le football sénégalais et le championnat sénégalais ?

Rien ne change. Il n'y a rien de nouveaux sous les tropiques. Le téléspectateur sénégalais, qui voudra regarder les matchs doit également acheter le bouquet StarTimes. Le spectacle n'est pas aussi gratuit pour celui qui veut venir au stade», relève-t-il.

Pour le président de la LSFP, l'arrivée de la chaine chinoise vient surtout combler un vide et permettra de rendre plus visible le football sénégalais. «Cela fait dix ans que la Ligue professionnelle joue et les chaines privées et publiques ne retransmettaient pas les rencontres.

Maintenant que l'on a un diffuseur, on est en train de nous expliquer que ces chaînes là doivent retransmettre les matchs pour les Sénégalais. Où étaient les chaines sénégalaises ? Qu'est ce qu'elles ont fait pour rendre visible le football sénégalais, pour que les téléspectateurs sénégalais regardent leur football ?», s'interroge-t-il.

Dans ce nouveau cadre concurrentiel, Saer Seck pense que la Ligue pro doit être à la mesure des enjeux en étant plus professionnelle mais aussi en rendant plus attractif le championnat.

«A nous de développer notre produit. Au public sénégalais et téléspectateurs sénégalais de savoir quels sont les vrais enjeux. Si StarTimes vient, il n' ya pas de retransmission sur Canal+, à la Rts ou dans le bouquet de Excaf.

On fera tout pour être le plus attrayant possible. Que se soit la Ligue, les clubs ou StarTimes, on ne fait pas un produit pour ne pas être attrayant. La concurrence nous oblige à être le plus professionnel possible et à être le plus attrayant possible. C'est un processus», soutient-il. «Aujourd'hui, on exige le spectacle.

Nous ne sommes pas le produit majeur et le produit phare. On ne demandera pas certes d'être dans le consommé sénégalais simplement pour y être

. A nous d'être attrayant, d'avoir les bonnes tranches horaires pour donner aux Sénégalais l'envie d'aller au stade, mais aussi de regarder le football sénégalais à la télévision», ajoute t-il.