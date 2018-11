Soudan: Aror - Renouvellement des licences des radios internationales au pays

Le ministre a loué le rôle et les efforts de France à cet égard, tandis que l'ambassadrice française a souligné l'enthousiasme de son pays d'aller en avant dans le renforcement des relations de coopération entre les deux pays dans des différents niveaux y compris d'échange d'informations, en particulier en ce qui concerne le soutien technique, la formation et le renforcement des capacités des professionnels des médias soudanais.

À cet égard, la réunion a examiné les relations de coopération entre le Soudan et la France en particulier le domaine de l'échange des médias, le renforcement des capacités de la communication, les technologies de l'information et des possibilités au Soudan dans ces domaines.

Le ministre de l'information et des communications, Bushara Jumaa Aror a confirmé la possibilité d'autoriser de retransmettre à un certain nombre de stations de radio internationales, que les arrangements du ministère sont achevés en coordination avec les autorités compétentes dans ce cadre.

